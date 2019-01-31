Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 10 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 31 января 2019 года снизился на 10 копеек до 27,65 грн/доллар, курс в покупке до 27,60 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,73 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 27,6000 - 27,6500 грн/доллар, евро 31,6820 - 31,7366 грн/евро, российский рубль 0,4218 - 0,4228 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6000 27,6500

EUR/UAH 31,6820 31,7366

RUB/UAH 0,4218 0,4225

Напомним, 30 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6425 - 31,6712 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 31 января составило 27,74 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7415 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 29 января (27,7594 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля установлен на таком уровне: 2774,0960 гривен за 100 долларов (-1,4565 гривен).