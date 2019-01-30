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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новини » Фінал Ліги чемпіонів    30.01.2019 - 17:16
Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 30 січня 2019 року знизився на 5 копійок до 27,75 грн/долар, курс купівлі до 27,72 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 31,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6425 - 31,6712 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7250     27,7550

EUR/UAH     31,6425     31,6712

RUB/UAH     0,4199       0,4206

Нагадаємо, 29 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,7332 - 31,7560 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 30 січня склало 27,75 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7594 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 29 січня (27,7680 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 2775,5525 гривень за 100 доларів (-1,6539 гривень).

 

 

 

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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