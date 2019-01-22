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Міжбанк закрився зниженням курсу долара і євро

Новини » Фінанси    22.01.2019 - 17:30
Міжбанк закрився зниженням курсу долара і євро
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 17 копійок, євро-на 22 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 22 січня 2019 року знизився на 17 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,76 грн/долар. Курс євро знизився на 22 копійки до 31,56 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5214 - 31,5641 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7600     27,8000

EUR/UAH     31,5214     31,5641

RUB/UAH     0,4175       0,4184

Міжбанк закрився зниженням курсу долара і євро

Нагадаємо, 21 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9400 - 27,9700 грн/долар, євро 31,7621 - 31,7879 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 22 січня склало 27,91 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9126 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 21 січня (27,9485 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 2789,5838 гривень за 100 доларів (-5,2759 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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