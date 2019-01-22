Міжбанк закрився зниженням курсу долара і євро

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 17 копійок, євро-на 22 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 22 січня 2019 року знизився на 17 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,76 грн/долар. Курс євро знизився на 22 копійки до 31,56 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5214 - 31,5641 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7600 27,8000

EUR/UAH 31,5214 31,5641

RUB/UAH 0,4175 0,4184

Нагадаємо, 21 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9400 - 27,9700 грн/долар, євро 31,7621 - 31,7879 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 22 січня склало 27,91 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9126 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 21 січня (27,9485 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 2789,5838 гривень за 100 доларів (-5,2759 гривень).