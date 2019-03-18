ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжбанк закрився зростанням курсу долара і євро

Новини » Фінанси    18.03.2019 - 17:07
Міжбанк закрився зростанням курсу долара і євро
Фото: колаж (Pixabay)

Долар виріс на 9 копійок, євро на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 18 березня 2019 року виріс на 9 копійок до 27,15 грн/долар, курс купівлі до 27,12 рн/долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,79 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,7649 - 30,7989 грн/євро, російський рубль 0,4214 - 0,4220 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,1200     27,1500

EUR/UAH     30,7649     30,7989

RUB/UAH     0,4214       0,4220

Міжбанк закрився зростанням курсу долара і євро

Нагадаємо, 15 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0600 грн/долар, євро 30,6325 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 18 березня склало 27,12 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1285 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж встановлений 14 березня (27,0037 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,13 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 2713,189 гривень за 100 доларів (+11,7041 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара продовжує рости на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся