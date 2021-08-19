Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 26,6504 гривень за 1 долар (+0,0049 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 26,6455 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)