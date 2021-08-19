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Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 16:22
Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 26,6504 гривень за 1 долар (+0,0049 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 26,6455 гривень за 1 долар.

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,09 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.

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