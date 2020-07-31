Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 31 липня 2020 року порівняно з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,78 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7559 - 32,7886 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7100 27,7400 EUR/UAH 32,7559 32,7886 RUB/UAH 0,3739 0,3747

Торги по долару на міжбанку 30 липня 2020 року закрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7300 грн/долар, євро 32,6610 - 32,6936 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 36 копійок до 32,91 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,51 - 30 липня), продажу - 27,76 (27,74 - 30 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,00 - 30 липня), продажу - 32,91 (32,55 - 30 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 30 липня), продажу 3,90 (3,90 - 30 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 27,6798 гривень за 1 долар (-0,0115 грн). При цьому курс долара на 31 липня становить 27,6913 гривень за 1 долар.