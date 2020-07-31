Межбанк закрылся ростом курса доллара

Доллар подорожал на 1 копейку
Курс доллара на межбанке в продаже 31 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,78 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7100 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,7559 - 32,7886 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,7100
|
27,7400
|
EUR/UAH
|
32,7559
|
32,7886
|
RUB/UAH
|
0,3739
|
0,3747
Торги по доллару на межбанке 30 июля 2020 года закрылись в диапазоне 27,7000 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,6610 - 32,6936 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 36 копеек до 32,91 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,51 - 30 июля), продажи - 27,76 (27,74 - 30 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,00 - 30 июля), продажи - 32,91 (32,55 - 30 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,50 - 30 июля), продажи 3,90 (3,90 - 30 июля) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на таком уровне: 27,6798 гривен за 1 доллар (-0,0115 грн). При этом курс доллара на 31 июля составляет 27,6913 гривен за 1 доллар.