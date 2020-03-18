Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 18 березня 2020 року виріс на 26 копійок до 27,41 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3700 - 27,4100 грн/долар, євро 29,7539 - 29,7946 грн/євро, російський рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3700 27,4100 EUR/UAH 29,7539 29,7946 RUB/UAH 0,3428 0,3436

Нагадаємо, 17 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,6353 - 29,7835 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 18 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,63 гривень за долар, курс євро знизився 29 копійок до 31,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,19 (27,24 - 17 березня), продажу - 28,63 (28,68 - 17 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (30,05 - 17 березня), продажу - 31,43 (31,72 - 17 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,27 - 17 березня), продажу 3,81 (3,81 - 17 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 гривень за долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,2685 гривень за 1 долар (+0,2119 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,0566 гривень за 1 долар.