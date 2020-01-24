Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 24 січня 2020 року виріс на 18 копійок до 24,48 гривень за долар, курс купівлі до 24,44 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 26,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4800 грн/долар, євро 26,9573 - 26,9989 грн/євро, російський рубль 0,3948 - 0,3959 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4800 EUR/UAH 26,9573 26,9989 RUB/UAH 0,3948 0,3959

Нагадаємо, 23 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2700 - 24,3000 грн/долар, євро 26,8620 - 26,8952 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 24 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс євро знизився на 19 копійок до 27,08 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,21 (24,33 - 23 січня), продажу - 24,46 (24,58 - 23 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,83 - 23 січня), продажу - 27,08 (27,27 - 23 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,61 - 23 січня), продажу 3,94 (3,96 - 23 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлено на такому рівні: 24,3301 гривень за 1 долар (-0,1911 грн). При цьому курс долара на 24 січня становить 24,5212 гривень за 1 долар.