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Міжбанк закрився падінням курсу долара

Новини » Фінанси     23.01.2020 - 17:11
Міжбанк закрився падінням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 23 січня 2020 року знизився на 10 копійок до 24,30 гривень за долар, курс купівлі до 24,27 гривень за долар. Курс євро знизився на 28 копійок до 26,89 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,2700 - 24,3000 грн/долар, євро 26,8620 - 26,8952 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2700

24,3000

EUR/UAH

26,8620

26,8952

RUB/UAH

0,3915

0,3924

Міжбанк закрився падінням курсу долараНагадаємо, 22 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4500 грн/долар, євро 27,0316 - 27,0759 грн/євро, російський рубль 0,3938 - 0,3946 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 23 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро зріс на 15 копійок до 27,27 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,21 - 22 січня), продажу - 24,58 (24,40 - 22 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,83 (26,72 - 22 січня), продажу - 27,27 (27,12 - 22 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,61 (3,59 - 22 січня), продажу 3,96 (3,94 - 22 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 24,5212 гривень за 1 долар (+0,1902 грн). При цьому курс долара на 23 січня становить 24,3310 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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