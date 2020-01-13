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Курс долара знижується після свят

Новини » Фінанси     13.01.2020 - 12:40
Курс долара знижується після свят
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 24 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 січня 2020 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 24,05 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,71 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,82 (23,82 - 11 січня), продажу - 24,05 (24,10 - 11 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,26 - 11 січня), продажу - 26,71 (26,73 - 11 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,56 - 11 січня), продажу 3,90 (3,91 - 11 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,85-24,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара знижується після свят

Міжбанк

Нагадаємо, 13 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 7 копійок до 23,93 гривень за долар, курс купівлі до 23,91 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 26,62 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 січня довідковий курс на рівні 23,92 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 січня (23,98 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом короткої тижня 8-11 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 148 млн доларів, що на 98 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (50 млн доларів). Крім того, НБУ за цей період продав валюти на 30 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля склала 168 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, в перші дні після Нового року дні валютний ринок повинен прийти в норму, долар стабілізується, а пізніше має високі шанси рушити вниз, у напрямку до 23 грн.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара НБУ встановив офіційний курс долара на 13 січня
Теми: Курс долара
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