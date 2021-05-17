ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара впав до мінімуму з серпня минулого року

Новость на русском →
Україна, Понеділок 17 травня 2021 16:09
Курс долара впав до мінімуму з серпня минулого року Фото: курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 27,555 гривень за 1 долар (-0,0592 грн). При цьому курс долара на 17 травня становить 27,6142 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з серпня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8,5 місяців. Нижче курс був тільки 31 серпня 2020 року - 27,4759 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з серпня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 3 копійки до 27,58 гривень за долар, курс у купівлі до 27,56 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 32,49 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів