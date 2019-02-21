Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс доллара на межбанке в продаже 21 февраля 2019 года снизился на 1 копейку до 27,04 грн/доллар, курс в покупке до 27,02 грн/доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 30,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0200 - 27,0450 грн/доллар, евро 30,6514 - 30,6771 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4129 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0200 27,0450

EUR/UAH 30,6514 30,6771

RUB/UAH 0,4123 0,4129

Напомним, 20 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0350 - 27,0550 грн/доллар, евро 30,6522 - 30,6749 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 21 февраля составило 29,99 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9995 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже, чем установленный 20 февраля (27,0933 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,00 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 2700,263 гривен за 100 долларов (-8,4933 гривен).