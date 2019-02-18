Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 6 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 18 февраля 2019 года снизился на 6 копеек до 27,19 грн/доллар, курс в покупке до 27,17 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,79 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 27,1750 - 27,1950 грн/доллар, евро 30,7729 - 30,7901 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4109 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1750 27,1950

EUR/UAH 30,7729 30,7901

RUB/UAH 0,4102 0,4109

Напомним, 15 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,6745 - 30,7053 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 18 февраля составило 27,18 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,1894 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 15 февраля (27,2507 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,18 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 2718,5914 гривен за 100 долларов (-6,198 гривен).