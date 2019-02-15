Стали відомі подробиці про санкції ЄС проти росіян

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Про санкції може бути оголошено на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу

Європейський союз сьогодні, 15 лютого, погодив санкції відносно восьми громадян РФ через напад на українських моряків у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg

Джерела із зустрічі послів представників країни ЄС при центральних органах Європейського союзу повідомили, що про обмежувальні заходи може бути оголошено на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 18 лютого в Брюсселі.

Проте імена росіян, які потрапляють під санкції, в понеділок не можуть бути оприлюднені, так як підготовчі правові процедури до того часу, можливо, не вдасться завершити.

При цьому Євросоюз не має наміру вводити санкції проти російських компаній.

Раніше Sky News і Financial Times повідомляли, що підсумкове рішення про санкції може бути прийнято через кілька тижнів після зустрічі глав МЗС країн ЄС 18 лютого.

Нагадаємо, дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.