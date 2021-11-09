Курс долара перейшов до зростання після тижневого падіння
Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,09 гривень за долар. Курс на одну копійку вищий в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
Офіційний курс гривні до долара на 10 листопада встановлено на такому рівні: 26,0927 гривень за 1 долар (+0,0121). При цьому курс долара на 9 листопада становив 26,0806 гривень за 1 долар.
Фото: курси валют на 10 листопада (bank.gov.ua)
Офіційний курс продовжує триматися на мінімумах за більш ніж півтора року. Зокрема, на позначці 26,08 гривень, до якої курс був опущений на 9 листопада, долар фіксувався ще 16 березня 2020 року.
Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют
Міжбанк
Тим часом на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 листопада 2021 року долар у продажу опустився до позначки 26,08 гривень, в покупці до 26,06 гривень за долар.
У другій половині дня курс на міжбанку повернувся до показника 26,10 гривень за долар.
Прогноз
Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб розповів РБК-Україна, що на цьому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися на позначках близько 25,95 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,9/26,1 гривень.