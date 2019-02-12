Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Фото: колаж (Pixabay)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 12 лютого 2019 року виріс на 3 копійки до 27,11 грн/долар, курс купівлі до 27,07 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 30,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 30,5809 - 30,6234 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,1100

EUR/UAH 30,5809 30,6234

RUB/UAH 0,4123 0,4131

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0400 - 27,0800 грн/долар, євро 30,5335 - 30,5760 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4119 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 12 лютого склала 26,99 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9906 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 11 лютого (27,0606 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 2700,7494 гривень за 100 доларів (-5,0222 гривень).