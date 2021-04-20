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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 21 квітня

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 16:57
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 21 квітня Фото: курс долара піднявся до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 28,0096 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 20 квітня складає: 28,0087 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 21 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль і знову піднявся до рівня 28 гривень.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 21 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 20 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,02 гривень за долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,73 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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