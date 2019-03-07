Міжбанк закрився подальшим зниженням євро і долара

Долар впав ще на 16 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 7 марта 2019 года снизился на 9 копеек до 26,38 грн/доллар, курс в покупке до 26,36 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 31 копейку до 29,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3600 -26,3850 грн/доллар, евро 29,6022 - 29,6277 грн/евро, российский рубль 0,3988 - 0,3993 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3600 26,3850

EUR/UAH 29,6022 29,6277

RUB/UAH 0,3988 0,3993

Напомним, 6 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4400 - 26,4700 грн/доллар, евро 29,8983 - 29,9322 грн/евро, российский рубль 0,4007 - 0,4016 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 7 марта составило 26,39 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,3926 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже, чем установленный 6 марта (26,4884 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,38 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 2638,9167 гривен за 100 долларов (-9,1975 гривен).