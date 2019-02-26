Міжбанк отрылся зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 27 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 27,00 грн/доллар, курс в покупке до 26,97гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,65 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,9700 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,6217 - 30,6558 грн/евро, российский рубль 0,4109 - 0,4116 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9700 27,0000

EUR/UAH 30,6217 30,6558

RUB/UAH 0,4109 0,4116

Напомним, 25 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 30,5341 - 30,5682 грн/евро, российский рубль 0,4113 - 0,4120 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,99 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 2699,0656 гривен за 100 долларов (-2,6656 гривен).