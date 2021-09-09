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Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 10 вересня

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 16:09
Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 10 вересня Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 26,7264 гривень за 1 долар (-0,0188 грн). При цьому курс долара на 9 вересня становить: 26,7452 гривень за 1 долар.

Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 10 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Долар знову дешевшає: НБУ встановив курс на 10 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,76 гривень за долар, курс в покупці до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,62 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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