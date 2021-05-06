Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 6 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,76 гривень за долар, курс в покупці до 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 33,48 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 5 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7400 грн/долар, євро 33,2496 - 33,2796 грн/євро, російський рубль 0,3704 - 0,3709 грн/рубль.уне.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,4627 - 33,4813 грн/євро, російський рубль 0,3726-0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 27,7205 гривень за 1 долар (-0,0134 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 27,7339 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання накан