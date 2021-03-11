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Курс долара перейшов до зростання

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 16:55
Курс долара перейшов до зростання Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 27,7486 гривень за 1 долар (+0,0470 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 27,7016 гривень за 1 долар.

Курс долара перейшов до зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара виріс після зниження напередодні.

Курс долара перейшов до зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 33,08 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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