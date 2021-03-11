Курс долара припинив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 11 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії виріс на 1 копійку до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,12 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 10 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 33,0228 - 33,0466 грн/євро, російський рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 33,1068 - 33,1279 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3773 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 27,7486 гривень за 1 долар (+0,0470 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 27,7016 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс долара виріс після зниження напередодні.