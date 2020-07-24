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Курс долара знизився після 10-денного зростання

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 16:03
Курс долара знизився після 10-денного зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар зростав після призначення нового глави НБУ і знизився завдяки інтервенцій центробанку

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 27,7559 гривень за 1 долар (-0,122 грн). При цьому курс долара на 24 липня становить 27,8779 гривень за 1 долар.

Курс долара знизився після 10-денного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара знизився вперше з 16 липня, коли головою НБУ був призначений Кирило Шевченко. Падіння долара сприяла продаж валюти з резервів НБУ.

Курс долара знизився після 10-денного зростання

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,20 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 липня довідковий курс на рівні 27,73 грн/долар, знизивши його порівняно з 23 липня (27,88 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 14 копійок до 32,29 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,62 (27,80 - 23 липня), продажу - 27,91 (28,09 - 23 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,73 (31,85 - 23 липня), продажу - 32,29 (32,43 - 23 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,51 (3,52 - 23 липня), продажу 3,94 (3,97 - 23 липня) грн за 10 рублів.

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