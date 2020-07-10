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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

П'ятниця 10 липня 2020 10:48
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коливається в діапазоні 26,90-26,95 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 30,3388 - 30,3613 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9200

26,9400

EUR/UAH

30,3388

30,3613

RUB/UAH

0,3783

0,3788

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Відзначимо, 9 липня, торги по долару акрылись в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3817 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що НБУ проводить занадто жорстку монетарну політику.

Відзначимо, в українських умовах пом'якшення політики НБУ зазвичай призводить до сплеску попиту на валюту і зростання курсу долара.

У той же час представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.

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