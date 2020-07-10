Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається в діапазоні 26,90-26,95 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 30,3388 - 30,3613 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9200 26,9400 EUR/UAH 30,3388 30,3613 RUB/UAH 0,3783 0,3788

Відзначимо, 9 липня, торги по долару акрылись в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3817 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що НБУ проводить занадто жорстку монетарну політику.

Відзначимо, в українських умовах пом'якшення політики НБУ зазвичай призводить до сплеску попиту на валюту і зростання курсу долара.

У той же час представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.