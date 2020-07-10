Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется в диапазоне 26,90-26,95 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 30,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9200 - 26,9400 грн/доллар, евро 30,3388 - 30,3613 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9200 26,9400 EUR/UAH 30,3388 30,3613 RUB/UAH 0,3783 0,3788

Отметим, 9 июля торги по доллару акрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3817 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НБУ проводит слишком жесткую монетарную политику.

Отметим, в украинских условиях смягчение политики НБУ обычно приводит к всплеску спроса на валюту и росту курса доллара.

В то же время представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Украина должна сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.