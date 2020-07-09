Курс долара на міжбанку стабілізувався нижче психологічної позначки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар тримається на рівні 26,95

Курс долара на міжбанку у продажу 9 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,95 гривень за долар, курс купівлі - 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 30,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3817 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9200 26,9500 EUR/UAH 30,4922 30,5262 RUB/UAH 0,3811 0,3817

Зазначимо, 8 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9500 грн/долар, євро 30,5036 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 9 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 16 копійок до 30,63 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,83 (26,81 - 8 липня), продажу - 27,05 (27,04 - 8 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,12 (29,97 - 8 липня), продажу - 30,63 (30,47 - 8 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,43 - 8 липня), продажу 3,85 (3,82 - 8 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар.

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 липня встановлено на такому рівні: 26,9335 гривень за 1 долар (-0,0179 грн). При цьому курс долара на 9 липня становить 26,9514 гривень за 1 долар.