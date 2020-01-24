Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар повернувся до рівня 24,25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 24,25 гривень за долар, курс купівлі до 24,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 26,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2200 - 24,2500 грн/долар, євро 26,7686 - 26,7938 грн/євро, російський рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2200 24,2500 EUR/UAH 26,7686 26,7938 RUB/UAH 0,3920 0,3926

Нагадаємо, 23 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2700 - 24,3000 грн/долар, євро 26,8620 - 26,8952 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 24,5212 гривень за 1 долар (+0,1902 грн). При цьому курс долара на 23 січня становить 24,3310 гривень за 1 долар.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.