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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     24.01.2020 - 10:50
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар повернувся до рівня 24,25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 24,25 гривень за долар, курс купівлі до 24,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 26,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2200 - 24,2500 грн/долар, євро 26,7686 - 26,7938 грн/євро, російський рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2200

24,2500

EUR/UAH

26,7686

26,7938

RUB/UAH

0,3920

0,3926

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 23 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2700 - 24,3000 грн/долар, євро 26,8620 - 26,8952 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 24,5212 гривень за 1 долар (+0,1902 грн). При цьому курс долара на 23 січня становить 24,3310 гривень за 1 долар.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

НБУ на 24 січня значно підвищив офіційний курс долара Міжбанк закрився падінням курсу долара
Теми: Курс долара
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