Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар вернулся к уровню 24,25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 24,25 гривен за доллар, курс в покупке до 24,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2200 - 24,2500 грн/доллар, евро 26,7686 - 26,7938 грн/евро, российский рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2200 24,2500 EUR/UAH 26,7686 26,7938 RUB/UAH 0,3920 0,3926

Напомним, 23 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2700 - 24,3000 грн/доллар, евро 26,8620 - 26,8952 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 января установлен на таком уровне: 24,5212 гривен за 1 доллар (+0,1902 грн). При этом курс доллара на 23 января составляет 24,3310 гривен за 1 доллар.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.