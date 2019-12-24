Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 11:50 24 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,26 гривень за долар, курс купівлі до 23,24 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 25,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,2400 - 23,2600 грн/долар, євро 25,7638 - 25,7860 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2400 23,2600 EUR/UAH 25,7638 25,7860 RUB/UAH 0,3737 0,3745

Нагадаємо, 23 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,2650 - 23,2800 грн/долар, євро 25,7939 - 25,8082 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3741 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,27 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 2327,5766 гривень за 100 доларів (-1,5459 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 грудня - 2329,122 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9/23,1 грн.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.