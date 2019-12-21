НБУ опустив курс долара до нового мінімуму

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 2329,122 гривень за 100 доларів (-3,4064 гривень).

При цьому курс долара на 21 грудня становить 2332,5284 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 21 грудня - 2332,5284 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 21 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,31 гривень за долар, курс купівлі до 23,29 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 25,84 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 грудня довідковий курс на рівні 23,28 грн/долар, знизивши його порівняно з 20 грудня (23,32). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 21 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 23,34 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 25,94 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,10 (23,14 - 20 грудня), продажу - 23,34 (23,35 - 20 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,50 (25,64 - 20 грудня), продажу - 25,94 (25,99 - 20 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,46 - 20 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 20 грудня) грн за 10 рублів.