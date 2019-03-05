Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,80 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,82 грн/доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,36 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,7900 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,3289 - 30,3602 грн/евро, российский рубль 0,4072 - 0,4079 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7900 26,8200

EUR/UAH 30,3289 30,3602

RUB/UAH 0,4072 0,4079

Напомним, 4 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8150 - 26,8450 грн/доллар, евро 30,3653 - 30,3965 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4085 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,82 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 2682,7083 гривен за 100 долларов (-3,5161 гривен).