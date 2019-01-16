Міжбанк відкрився зниженням курса долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову впав до рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 28,03 грн/долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок 32,98 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0000 - 28,0300 грн/долар, євро 31,9564 - 31,9878 грн/євро, російський рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0300

EUR/UAH 31,9564 31,9878

RUB/UAH 0,4198 0,4204

Нагадаємо, 15 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0700 - 28,1000 грн/долар, євро 32,1289 - 32,1576 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 грн/долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 2816,6809 гривень за 100 доларів (+14,3135 гривень).