Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший торговий день року

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,37 гривень за долар, курс в покупці до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 30 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3100 - 27,3300 грн / долар, євро 30,9558-30,9785 грн / євро, російський рубль 0,3655-0,3659 грн / рубль

Згідно з графіком, який оприлюднив НБУ , сьогодні - перший торговий день на валютному ринку у 2022 році.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,3500 - 27,3700 грн/долар, євро 30,8836 - 30,9062 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3664 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня-4 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.