Як працюватимуть банки: графік НБУ на свята і на 2022 рік

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2021 року. Також затверджений графік роботи упродовж 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, у період завершення звітного року та початку наступного:

30 грудня 2021 року СЕП працює до 24.00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та інші системи НБУ працюють у звичайному режимі;

31 грудня 2021 року до 13.00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до НБУ та органів Державної казначейської служби і платежі від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, визначених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13.00;

1 січня 2022 року банківський день у СЕП починається о 9.00 з датою банківського дня 4 січня 2022 року;

1-3 січня 2022 року учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються датою банківського дня 4 січня 2022 року. У цей період Депозитарій НБУ не працює, а банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі;

4-6 січня 2022 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі;

у період з 31 грудня 2021 року до 4 січня 2022 року діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, установлений/розрахована НБУ 30 грудня 2021 року;

7-9 січня 2022 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються датою банківського дня 10 січня 2022 року;

1-3 та 7-9 січня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки в цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

- у зв’язку з перенесенням робочих днів у березні та червні 2022 року:

дні роботи банківської системи України у 2022 році переносяться з:

понеділка 7 березня - на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня - на суботу 2 липня;

міжбанківські перекази через СЕП здійснюються:

12 березня 2022 року - датою банківського дня 12 березня 2022 року;

2 липня 2022 року - датою банківського дня 2 липня 2022 року;

5-8 березня 2022 року - датою банківського дня 9 березня 2022 року;

25-28 червня 2022 року - датою банківського дня 29 червня 2022 року;

- 7 березня і 27 червня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, із серпня 2020 року СЕП працює у режимі 23/7. Це означає, що незалежно від святкових та неробочих днів банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень. Тому банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Водночас вони враховують власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуються нормами законодавства України.