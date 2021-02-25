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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 17:32
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 25 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,90 гривень за долар, курс купівлі до 27,89 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 34,15 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8900 - 27,9050 грн/долар, євро 34,1345 - 34,1529 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3779 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 24 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 33,9028 - 33,9271 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3791 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 27,9301 гривень за 1 долар (-0,0191 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить: 27,9492 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

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