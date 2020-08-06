Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,82 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 32,8083 - 32,8292 грн/євро, російський рубль 0,3793 - 0,3799 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6700 27,6900 EUR/UAH 32,8083 32,8292 RUB/UAH 0,3793 0,3799

Відзначимо, 5 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6700 грн/долар, євро 32,8813 - 32,9051 грн/євро, російський рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Відзначимо, за прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися близько рівня 28 гривень, а ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів із ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Нагадаємо, населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів.

Таким чином, у липні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.