Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 5 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 13 копійок до 27,67 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 33 копійки до 32,90 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6700 грн/долар, євро 32,8813 - 32,9051 грн/євро, російський рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6500 27,6700 EUR/UAH 32,8813 32,9051 RUB/UAH 0,3799 0,3803

Відзначимо, 4 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7900 грн/долар, євро 32,5430 - 32,5782 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,84 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 32,79 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,66 - 4 серпня), продажу - 27,84 (27,91 - 4 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,23 (32,25 - 4 серпня), продажу - 32,79 (32,80 - 4 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,44 - 4 серпня), продажу 3,84 (3,86 - 4 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на такому рівні: 27,7028 гривень за 1 долар (-0,1197 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить 27,8225 гривень за 1 долар.