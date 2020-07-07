ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 17:12
Курс долара продовжив зниження на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 7 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 30,40 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9150 - 26,9400 грн/долар, євро 30,3843 - 30,4044 грн/євро, російський рубль 0,3771 - 0,3776 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9150

26,9400

EUR/UAH

30,3843

30,4044

RUB/UAH

0,3771

0,3776

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Відзначимо, 6 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 7 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,81 (26,91 - 6 липня), продажу - 27,08 (27,20 - 6 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,05 - 6 липня), продажу - 30,57 (30,62 - 6 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 6 липня), продажу 3,82 (3,84 - 6 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар.

Курс на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 26,9309 гривень за 1 долар (-0,196 грн). При цьому курс долара на 7 липня становить 27,1269 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google

Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся