Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 7 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 30,40 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9150 - 26,9400 грн/долар, євро 30,3843 - 30,4044 грн/євро, російський рубль 0,3771 - 0,3776 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9150 26,9400 EUR/UAH 30,3843 30,4044 RUB/UAH 0,3771 0,3776

Відзначимо, 6 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 7 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,81 (26,91 - 6 липня), продажу - 27,08 (27,20 - 6 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,05 - 6 липня), продажу - 30,57 (30,62 - 6 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 6 липня), продажу 3,82 (3,84 - 6 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар.

Курс на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 26,9309 гривень за 1 долар (-0,196 грн). При цьому курс долара на 7 липня становить 27,1269 гривень за 1 долар.