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Експерти дали прогноз курсу долара до кінця тижня

Середа 08 липня 2020 оновлено 10:31
Експерти дали прогноз курсу долара до кінця тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс зафіксується близько рівня 27 гривень

До кінця поточного тижня діапазон курсу буде перебувати в коридорі 26,70-27,10 гривень/долар. Після реакції ринку на відставку глави НБУ Якова Смолія ситуація стабілізується.

Про це у коментарі РБК-Україна сказали в "ОТП Банку".

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович також вважає, що на цьому тижні варто очікувати заспокоєння ситуації і, відповідно, стабілізацію курсу гривні на рівні трохи вище 27 гривень/долар.

"Враховуючи, що команда НБУ продовжує роботу в колишньому складі, особливих змін у політиці щодо валютного ринку ми не очікуємо. З заспокоєнням ситуації навколо зміни голови НБУ валютний ринок теж заспокоїться і з допомогою інтервенцій НБУ збалансується на рівні вище 27 гривень/долар", - вважає Тарас Котович.

Раптова відставка глави Нацбанку Якова Смолія минулого тижня стала однією з причин різкого ослаблення курсу гривні. Щоб пом'якшити тиск, Нацбанк у минулий четвер продав понад 150 млн доларів.

На цьому тижні, в понеділок-вівторок, торги на міжбанку поки йшли в тренді зміцнення гривні. Пропозиція превалювала над попитом. Це дозволило Нацбанку викупити надлишок валюти з ринку, не давши долара різко обвалитися.

"У понеділок міжбанк відкрився зростанням і відразу ж повалився вниз, оскільки не зустрів попиту з боку клієнтів і ринок впав до 27,00-05 гривень/долар. У вівторок продовжилося зміцнення гривні з викупами НБУ. Попит досить слабкий. Можливо, щось зміниться в середу після погашення ОВДП у розмірі 6,3 млрд гривень і виплати купонів", - сказали РБК-Україна в "ОТП Банку".

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продажу 7 липня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар.

Зазначимо курс долара почав знижуватися у п'ятницю, 3 липня, завдяки інтервенціям НБУ.

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