Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 21 копійку до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 30,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7900 - 27,8400 грн/долар, євро 30,4967 - 30,5488 грн/євро, російський рубль 0,3510 - 00,3519 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7900 27,8400 EUR/UAH 30,4967 30,5488 RUB/UAH 0,3510 0,3519

Нагадаємо, 31 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,5700 - 27,6300 грн/долар, євро 30,2056 - 30,2714 грн/євро, російський рубль 0,3502 - 0,3513 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар, що на 44 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,6289 гривень за 1 долар (-0,4326 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить 28,0615 гривень за 1 долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.