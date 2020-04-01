Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 21 копейку до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 30,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7900 - 27,8400 грн/доллар, евро 30,4967 - 30,5488 грн/евро, российский рубль 0,3510 - 00,3519 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7900 27,8400 EUR/UAH 30,4967 30,5488 RUB/UAH 0,3510 0,3519

Напомним, 31 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,5700 - 27,6300 грн/доллар, евро 30,2056 - 30,2714 грн/евро, российский рубль 0,3502 - 0,3513 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,62 гривен за доллар, что на 44 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 27,6289 гривен за 1 доллар (-0,4326 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет 28,0615 гривен за 1 доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.