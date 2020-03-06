Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 6 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,73 гривень за долар, курс купівлі 24,70 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 27,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7300 грн/долар, євро 27,7973 - 27,8311 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7300 EUR/UAH 27,7973 27,8311 RUB/UAH 0,3663 0,3669

Нагадаємо, 5 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7200 грн/долар, євро 27,6442 - 27,6666 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3691 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 24,7413 гривень за 1 долар (-0,1495 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 24,8908 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2020 року зріс на 1,3% (на 329,75 млн доларів) на 1 березня склав 26 622,82 млн доларів.

За даними НБУ, надлишок валюти у лютому утворився через поширення по світу коронавіруса, що ускладнило торгівлю і стримувало міжнародний туризм.