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Аналітики прогнозують зростання курсу долара

Новини » Економіка     01.03.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують зростання курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку березня долар може подорожчати до 24,7 гривень

Протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,5/24,7 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,48 до 24,56 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,45/24,48 до 24,60/24,62 (+0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,28/24,49 до 24,37/24,59 (+0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики прогнозують, що епідемія коронавіруса Covid-19, яка стрімко поширюється по світу і вже впливає на глобальні ринки, може призвести до зростання курсу долара до гривні.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара. Як нагадала міністр, поточний курс гривні до долара (24,5 грн/долар) зараз сильніше того, який був врахований у бюджеті (27 грн/долар). "І ми бачимо тренд на подальше зміцнення", - сказала Маркарова.

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Теми: Курс долара
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