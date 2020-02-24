Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 24 лютого 2020 року зріс на 5 копійок до 24,52 гривень за долар, курс в покупці до 24,49 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 8 копійок до 26,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5200 грн / долар, євро 26,5721 - 26,5968 грн / євро, російський рубль 0,3737 - 0,3743 грн / рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5200 EUR/UAH 26,5721 26,5968 RUB/UAH 0,3737 0,3743

Нагадаємо, 21 лютого 2020 року торги по долару на міжбанківському валютному ринку відкрилися в діапазоні 24,4500 - 24,4700 грн / долар, євро 26,4940 - 26,5162 грн / євро, російський рубль 0,3792 - 0,3797 грн / рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 24 лютого курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем ​​виріс на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 26,56 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,27 - 21 лютого), продажу - 24,49 (24,49 - 21 лютого) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 26,24 (26,20 - 21 лютого), продажу - 26,56 (26,53 - 21 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,52 - 21 лютого), продажу 3,86 (3,87 - 21 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 24,4995 гривень за 1 долар (+0,0465 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить 24,4530 гривень за 1 долар.