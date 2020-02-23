Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наприкінці лютого долар буде коштувати близько 24,4 грн

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, курс долара стабілізувався поблизу позначки 24,5 грн. Про це свідчать як мінімальні, інколи різноспрямовані на різних сегментах ринку щоденні коливання курсу, так і мінімальну його зміна за тиждень.

"Це свідчить, що курс знайшов рівновагу поблизу поточних значень, і без серйозних змін внутрішніх або зовнішніх факторів, що впливають на нього, буде залишатися близько поточних рівнів", - додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні, встановлений НБУ, практично не змінився, на інших сегментах ринку він незначно знизився на 0,1-0,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, залишився поблизу 24,48 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,46/24,48 до 24,44/24,47 (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,32/24,53 до 24,28/24,48 (-0,2%). При цьому спред між середньім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,9% до 0,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 125,00 млн доларів, що на 40,5 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1001,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що поточний рік курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.