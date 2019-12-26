Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 11:50 26 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 23,27 гривень за долар, курс купівлі до 23,27 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 25,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,2700 - 23,2900 грн/долар, євро 25,8203 - 25,8379 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3771 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2700 23,2900 EUR/UAH 25,8203 25,8379 RUB/UAH 0,3766 0,3771

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,2450 - 23,2550 грн/долар, євро 25,7601 - 25,7688 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,27 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 2327,5766 гривень за 100 доларів (-1,5459 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 грудня - 2329,122 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Альпарі, на початку 2020 року варто очікувати продовження зміцнення гривні і її досить високої стабільності як мінімум до кінця першого кварталу.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.