Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Долар подорожчав на 6 копійок

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 27,12 грн/доллар, курс в покупке до 27,07гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0700 - 27,1200 грн/доллар, евро 30,7082 - 30,7649 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,1200

EUR/UAH 30,7082 30,7649

RUB/UAH 0,4187 0,4196

Напомним, 15 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0200 - 27,0600 грн/доллар, евро 30,6325 - 30,6779 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,01 грн/доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 2701,4849 гривен за 100 долларов (+29,8361 гривен).