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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 10:18
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 27,51 гривень за долар, курс в покупці до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 31,16 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,4900 - 27,5100 грн/долар, євро 31,1516 - 31,1633 грн/євро, російський рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 6 січня торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0447 - 31,0673 грн/євро, російський рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,49 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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